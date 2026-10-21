Hilfe für Mitmenschen: Blut lassen im Gruselkabinett - Besondere Blutspende-Aktion

Chemnitz (dpa/sn) - Kurz vor Halloween will das Deutsche Rote Kreuz (DRK) mit einer speziellen Atmosphäre Menschen für Blutspenden gewinnen. Dafür soll sich am 30. Oktober das DRK-Blut- und Plasmaspendezentrum in der Sachsen-Allee für einen Tag dank "schaurig-schöner Dekoration" in ein "Gruselkabinett" verwandeln, wie der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost mitteilte. "Unter dem Motto "Sanfte Vampire suchen Blut für Chemnitzer Patienten" bittet das DRK-Team mit einem Augenzwinkern in geschmückten Räumen zur Blut- oder Plasmaspende", hieß es weiter. Auch kostümierte Spenderinnen und Spender seien willkommen.