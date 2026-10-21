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Hilfe für Mitmenschen Blut lassen im Gruselkabinett - Besondere Blutspende-Aktion

Warum das Deutsche Rote Kreuz gerade in den Herbstferien mit schauriger Kulisse zur Blutspende aufruft.

Hilfe für Mitmenschen: Blut lassen im Gruselkabinett - Besondere Blutspende-Aktion
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Freiwillige können in gruseliger Atmosphäre in Chemnitz Blut spenden. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Chemnitz (dpa/sn) - Kurz vor Halloween will das Deutsche Rote Kreuz (DRK) mit einer speziellen Atmosphäre Menschen für Blutspenden gewinnen. Dafür soll sich am 30. Oktober das DRK-Blut- und Plasmaspendezentrum in der Sachsen-Allee für einen Tag dank "schaurig-schöner Dekoration" in ein "Gruselkabinett" verwandeln, wie der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost mitteilte. "Unter dem Motto "Sanfte Vampire suchen Blut für Chemnitzer Patienten" bittet das DRK-Team mit einem Augenzwinkern in geschmückten Räumen zur Blut- oder Plasmaspende", hieß es weiter. Auch kostümierte Spenderinnen und Spender seien willkommen.

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Aufgrund der Herbstferien seien viele Spendewillige nicht da, begründet das DRK die Aktion. Mit den aus den Spenden gewonnen Blutpräparaten kann etwa Menschen geholfen werden, die nach Tumorerkrankungen langwierige Therapien durchlaufen, oder die nach Unfällen Blut verloren haben.

Blut spenden kann in der Regel jeder gesunde Mensch ab 18 Jahren. Wichtig ist, dass aus rechtlichen Gründen zur Blutspende der Personalausweis mitgebracht wird. Halloween ist jedes Jahr am 31. Oktober und mit Grusel-Bräuchen verbunden.