Nachdem bereits im vergangenen Jahr die Rehkitzrettung mittels Drohne erfolgreich in einem Landwirtschaftsbetrieb in Untermaßfeld gestartet wurde, bei dem neun Rehkitze und ein Jungfuchs vor dem Mähtod gerettet wurden, hat sich die Kreisjägerschaft Meiningen entschlossen, selbst eine Drohne für diese Zwecke zu erwerben. Nicht zuletzt, weil es engagierte junge Leute gibt, die sich dem Tier- und Naturschutz, in diesem besonderen Fall der Kitzrettung verschrieben haben.