Das Turmblasen an den Adventssonntagen mit dem Posaunenchor hat sich nach längerer Pause zu DDR-Zeiten seit 1989 in Zella-Mehlis wieder zu einer festen Tradition etabliert. Inzwischen wird sie von einer weiteren begleitet, für die ein einziger Satz als Auslöser diente: „Gib doch mal einen Glühwein raus“, hörte Sebastian Anschütz vor genau 14 Jahren seine Cousine Christine Hofmann sagen. Beide lauschten mit ihren Familien den Klängen, die von der Kirche Zella St. Blasii hinab bei klirrender Kälte die Herzen erwärmten. Doch für die Hände, da käme ein Glühwein genau richtig.