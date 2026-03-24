Hilfe für den WSV Ilmenau: Nach Motorschaden – Vereinsbus rollt wieder

Ein besonderer Dank gelte dabei auch Andreas Bühl, der die Förderung durch die Lottomittel ermöglicht habe, heißt es von Seite des Vereins. Ebenso hebt der Verein die große Hilfsbereitschaft vieler Spender hervor, die mit ihren Beiträgen die Instandsetzung erst möglich gemacht haben. Für die Reparatur selbst bedankt sich der WSV Ilmenau zudem bei der Oldie-Scheune Sülzenbrücken.