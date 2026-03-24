Hilfe für den WSV Ilmenau: Nach Motorschaden – Vereinsbus rollt wieder

Der Wintersportverein Ilmenau kann aufatmen: Nach einem Motorschaden im Dezember ist der vereinseigene Bus wieder einsatzbereit – ermöglicht durch breite Unterstützung aus der Region.
Nach dem Motorschaden im Dezember ist der Bus des WSV Ilmenau wieder einsatzbereit. Möglich wurde die Reparatur durch Spenden, Lottomittel und Unterstützung aus der Region.
Der Wintersportverein Ilmenau kann aufatmen: Nach einem Motorschaden im Dezember ist der vereinseigene Bus wieder einsatzbereit – ermöglicht durch breite Unterstützung aus der Region.
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Auf der Rückfahrt aus dem Trainingslager hatte das Fahrzeug einen Motorschaden erlitten und fiel seitdem aus. Für den Verein bedeutete das eine erhebliche Einschränkung im Wettkampfbetrieb. Umso größer ist nun die Erleichterung, dass der Bus dank zahlreicher Spenden sowie finanzieller Unterstützung aus Lottomitteln repariert werden konnte.
Ein besonderer Dank gelte dabei auch Andreas Bühl, der die Förderung durch die Lottomittel ermöglicht habe, heißt es von Seite des Vereins. Ebenso hebt der Verein die große Hilfsbereitschaft vieler Spender hervor, die mit ihren Beiträgen die Instandsetzung erst möglich gemacht haben. Für die Reparatur selbst bedankt sich der WSV Ilmenau zudem bei der Oldie-Scheune Sülzenbrücken.