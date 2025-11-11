Suhl bekommt einen Film! 500 Jahre Stadtgeschichte sind das Thema der Dokumentation in Spielfilmlänge, die 2027 zu den Feierlichkeiten Premiere begehen soll. Und Sie alle, liebe Leserinnen und Leser, können an seiner Entstehung teilhaben, indem Sie die Produktion finanziell unterstützen. Sie alle haben die Chance, bei entsprechender Spendenhöhe im Nachspann als Sponsor genannt zu werden. Nach Absprache besteht für jene, die sich mit einem größeren Betrag beteiligen möchten, sogar die Möglichkeit, mit ihrem Unternehmen, Autohaus, mit dem Vereins- oder Einrichtungsgelände, mit dem Museum, Vorhaben oder über Product Placement für einen Augenblick Teil einer Szene zu sein. Denn der Dokumentarfilm spiegelt Suhls charakteristischste Entwicklungen von der Historie bis in die heutige Zeit wider.