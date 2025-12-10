Fünf Schülerinnen aus Geraberg hatten sich in ihrer Projektarbeit einem besonderen Thema gewidmet: Sie lernten bei den Näherinnen im Handarbeitshaus Ilmtal, konkret unter der Anleitung von Katja Becker, Herzkissen für Brustkrebspatientinnen herzustellen und begleiteten schließlich auch – das war im Frühjahr – Katja Becker bei der Übergabe der Herzkissen an das Team der Frauenheilkunde in den Ilm-Kreis-Kliniken.