Klinik friert umgehend Proben ein, um Beweise zu sichern

In der Augsburger Uniklinik wurden in den vergangenen neun Monaten 22 betroffene Frauen betreut. Typische Fälle sind etwa Frauen, die mit K.-o.-Tropfen bewusstlos gemacht wurden. Die Klinik nimmt in solchen Fällen routinemäßig umgehend Blut- und Urinproben, um diese schnellstmöglich einzufrieren. Denn K.-o.-Tropfen seien nur wenige Stunden nachweisbar, erklärte Bubmann.