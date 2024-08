Auf einer Sondersitzung am 11. September wird der Kreistag einen Grundsatzbeschluss fällen, ob nächstes Jahr das Landesprogramm „Älter werden in der Gemeinschaft“ (Agathe) weiterhin flächendeckend im Landkreis und unter Federführung der Kreisverwaltung einen Platz hat. Oder ob’s in abgespeckter Form nur noch in Neuhaus am Rennweg/Goldisthal und Föritztal zu haben ist. Hierauf verständigte sich der Kreistag mehrheitlich am frühen Mittwochabend. Dem Ja zur Sondersitzung ging eine entsprechende Initiative von CDU-Fraktionschef Christian Tanzmeier voraus.