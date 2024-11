Dazu werden am 5. Dezember etwa 30 liebevoll gepackte Weihnachtspäckchen mit wertvollen Lebensmitteln, weihnachtlichen Köstlichkeiten und einem kleinen Geschenk für die Kinder persönlich an betroffene Personen und Familien aus dem Altkreis Meiningen übergeben. „Wenn wir dabei in leuchtende Augen blicken werden, aus denen Dankbarkeit spricht, dann wissen wir, dass auch wir die Beschenkten sind“, so ein Mitarbeiter des Bildungsträgers Meiningen, welcher bereits in den vergangenen Jahren Bürger mit einem Päckchen überraschte.