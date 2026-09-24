Wer durch den Hildburghäuser Schlosspark läuft, vorbei am Theater, unter den alten Bäumen hindurch, kann sich durchaus vorstellen, dass hier einmal eine junge Therese spazierte. Damals war sie keine Königin, nicht einmal Kronprinzessin. Sie war ein Mädchen aus dem Hofe zu Hildburghausen. Natürlich sah die Welt um sie herum anders aus. Dort, wo heute Autos fahren, klapperten Kutschen. Die Residenzstadt hatte einen Hof, an dem Musiker, Dichter und Gelehrte ein- und ausgingen. Carl Maria von Weber gab den Prinzessinnen Musikunterricht, Jean Paul hinterließ seine Spuren. Und mittendrin wuchs Therese auf. Historikerin und Buchautorin Carolin Philipps hat diese Welt in ihren Recherchen und später in ihren Kolumnen für die Zeitung „ Freies Wort“ in Hildburghausen immer wieder erstaunlich nah herangeholt.