Wallrabs erlebt gerade Besonderes. In vielen Orten reden Menschen über Gemeinschaftsprojekte. Sie besprechen, was man machen könnte, damit der eigene Ort attraktiver wird. Doch nur in wenigen Fällen folgen den ambitionierten Worten auch Taten.
In Alt-Wallrabs soll es endlich einen eigenen Spielplatz geben. Eltern, Kinder und Unterstützer geben alles, damit aus ihrer Idee ein lebendiger Treffpunkt wird.
Wallrabs erlebt gerade Besonderes. In vielen Orten reden Menschen über Gemeinschaftsprojekte. Sie besprechen, was man machen könnte, damit der eigene Ort attraktiver wird. Doch nur in wenigen Fällen folgen den ambitionierten Worten auch Taten.