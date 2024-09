Und er fügte hinzu: „Seit Jahren bin ich persönlich einer Deiner vielen Fans. Und wenn ich mich hier umschaue, sehe ich viele weitere Fans. Für mich war in den letzten Jahren jede Probe ein Ereignis, ein Erlebnis, eine wahre Freude und Wohltat. Liebe Yvonne, Du bist uns allen ein guter Freund geworden.“

Gesungen wurde bei der Jubiläumsfeier natürlich auch. Und das mit einer erstaunlichen Vielfalt, die von der Klassik bis zur Moderne reichte, von Volksliedern bis zu Rock und Pop. Zu hören waren etwa Werke von Martin Luther und Orlando di Lasso, über Felix Mendelssohn Bartholdy und Johannes Brahms, Knut Nystedt und Peter Kreuder bis Albert Hammond. Weit hatten sie den musikalischen Bogen gespannt, sehr zur Freude der rund 300 Besucher. Diese belohnten die Mühen der Sänger und Organisatoren mit stürmischem Beifall.

Singen als ganz große Leidenschaft

Ob Yvonne Unger auch mal einen einzigen Abend in der Woche zu Hause verbringt? Schließlich leitet sie noch den gemischten Chor und den Männerchor in Schönbrunn, den Gemischten Chor in Großwallbur, den Chor der Musikschule in Hildburghausen sowie den Projektchor „Männerstimmen“. Nicht zu vergessen den Projektchor des Sängerkreises Hildburghausen, mit dem sie ja bereits sieben Mal an den World Choir Games, der Welt-Chor-Olympiade, teilgenommen hat – von den USA und Südafrika bis zu diesem Jahr in Neuseeland. Von wo der Projektchor erneut mit einem Silberdiplom heimgekehrt ist.

Das sagen die Mitglieder

Gary O’ Connell: Er selbst leitet im Raum Coburg mehrere Chöre, spielt inzwischen auch in einem Posaunenchor die Trompete. Doch sein Hauptinstrument ist die Orgel – seit er die Liebe am eigenen Singen für sich entdeckt hat. „Für mich ist ‚Cocktail a cappella’ weit und breit der beste Chor, den ich kenne. Es macht einfach Spaß, hier mitzusingen – auch wenn Yvonne Unger eine sehr strenge Leiterin ist. Hier wirken lauter Sängerinnen und Sänger mit, die an sich selbst hohe Ansprüche stellen.“ Brigid Jacobi: Sie ist erst seit drei Jahren als Sängerin bei „Cocktail a cappella“ dabei. Sie spielte schon in unterschiedlichen Formationen Cello, bevor sie die die Liebe zum Singen für sich entdeckt hat. „Diesen Chor hatte ich ja schon oft bei seinen Konzerten gehört, war davon immer wieder neu begeistert. Hier kommt es auf jeden einzelnen an, keiner schwimmt einfach in der Masse mit. Eben wie in einem Orchester, wo jedes Instrument seine eigene Aufgabe hat.“ Heike Sittig: Sie ist vom ersten Tag mit dabei, gehört also zu den Gründungsmitgliedern. Zum Chor gekommen ist sie eigentlich dank Tochter Karolin. Für sie wurde eine Gesangslehrerin gesucht – und mit Yvonne Unger gefunden. „Dann haben wir noch ein paar Gleichgesinnte gefunden und gemeinsam gesungen – ganz privat im Wohnzimmer. Damals hat noch niemand daran gedacht, dass daraus mal ein richtiger Chor wird, den es nun schon seit 20 Jahren gibt.“ Oliver Koch: Musik ist sein Leben. Oliver Koch ist der Sohn des langjährigen Kirchenmusikdirektors Volker Koch. In Erlau und Heubach leitet er einen Chor, singt im Kammerchor in Sonneberg und in der Singakademie Suhl mit – bei „Cocktail a cappella“ ist er inzwischen seit sechs Jahren. „Wir haben ein vielseitiges, breites und anspruchsvolles Repertoire, an das sich kaum ein anderer Chor herantraut. Eben Chorgesang auf höchstem Niveau.“