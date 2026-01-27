Am 27. Januar, dem Holocaust-Gedenktag, wird weltweit der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Es ist der Tag, an dem die Rote Armee im Jahr 1945 das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau befreite. Am Dienstag jährte sich dieser Tag zum 81. Mal. Im Landkreis Hildburghausen erinnerten Menschen in der Kreisstadt und in Schleusingen an die Gräueltaten der Nationalsozialisten, die nicht erst in Auschwitz begonnen haben.