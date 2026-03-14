Beim Thema Windräder sehen manche Rot, oder Grün, oder Schwarz. Die politische Farbenlehre bietet breiten Erregungsspielraum. Und damit ist das größte Problem bereits benannt: Die Kunst, eine sachliche Debatte über Windenergie und Windvorranggebiete im Süden Thüringens zu führen. Zu erwarten sind emotionale Erregung – allenfalls erbitterter Streit. Das treibt auch den Hildburghäuser Landrat Sven Gregor um. Der sieht Ungemach heraufziehen, wenn die Regionale Planungsgemeinschaft am 25. März in Suhl ihre Vorschläge für die Windvorranggebiete im Landkreis vorstellen will.