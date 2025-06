Für die Fraktion Heimat Stadt Leben/ÖDP/SPD im Stadtrat Hildburghausen steht fest: In den vergangenen Jahren habe es augenscheinlich „keine einheitliche Strategie für die Pflege der Grünflächen“ in der Stadt Hildburghausen gegeben. Das führe regelmäßig zu Unzufriedenheit in der Bevölkerung, „insbesondere wenn Frühblüher im Stadtpark gemäht werden, obwohl sie keine Gefahr darstellen“. Außerdem gebe es enormes Einsparpotenzial, wenn jährlich zwischen 150 000 bis 200 000 Euro für die Pflege der Flächen ausgegeben würden. Das hat die Fraktion in einer Beschlussvorlage zur grundsätzlichen naturnahen Bewirtschaftung aller städtischen Grünflächen ausgeführt und diese in den Stadtrat eingebracht. Die Verwaltung solle demnach ein Konzept zur Umsetzung entwickeln und prüfen, welche Technik dafür benötigt wird – etwa, um höher gewachsenes Gras zu mähen.