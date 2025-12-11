Jede Form von Gewalt traumatisiert. Vor allem in Südthüringen – auch im Landkreis Hildburghausen – gibt es leider nur wenige Hilfsangebote für Frauen, die Opfer von Gewalt werden, sagt Maria Struck im ersten Teil des Gesprächs mit unserer Redaktion. Die 37-jährige Autorin des Buches „Von der Macht der Ohnmächtigen“, erklärt im zweiten Teil des Interviews, welche Rolle vor allem Männer im Kampf gegen Gewalt an Frauen und Mädchen spielen – und wie sie in diesem Kampf zu Verbündeten werden können.