Montagabend. Kurz vor 19 Uhr. Langsam trudeln die Menschen am Parkplatz neben der Wacholderschänke in Hildburghausen ein. Sie treffen sich hier schon seit 2020. Die Corona-Pandemie hat sie damals dazu bewegt, ihren Unmut auf der Straße zu zeigen. Seitdem kommen sie jeden Montag zu einem Spaziergang zusammen. Keiner von ihnen dürfte unter 50 Jahre alt sein. Woher sie kommen oder wie sie heißen, wollen die meisten nicht verraten.