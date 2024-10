Hildburghausen wartet auf Millionen Euro: Landrat ärgert sich über die Hängepartie

Was Sven Gregor nicht versteht: „Jetzt hat man uns wochen- und monatelang arbeiten lassen bis an die Belastungsgrenze, um die Voraussetzungen für die Übernahme der Häuser zu schaffen. Wir haben in Abstimmung mit Landesregierung und Landesverwaltungsamt alle Aufgaben erfüllt – und jetzt soll es nach der Übernahme plötzlich an der Unterstützung vom Land scheitern?“ Die medizinischen Einrichtungen vor Ort – allen voran das Akut-Krankenhaus – würden dringend benötigt. „Das weiß auch die Landespolitik und ich bin mir sicher, es wird eine Lösung gefunden, um die Durststrecke zu überbrücken. Wir brauchen jetzt keine Sperenzien, sondern Unterstützung, um den Weg weiter zu gehen“, sagt Gregor. „Das Klinikum Hildburghausen, das Ambulante Zentrum und die Reha-Klinik Masserberg sind sehr wichtig für die Versorgung und die Infrastruktur im Landkreis und müssen unbedingt erhalten werden.“ Der Landrat ist der Meinung, es müsse in Erfurt „mal jemand auf den Tisch klopfen, damit es möglichst bald eine Entscheidung gibt“. Zahlen für das laufende und eventuell eine Prognose für das kommende Jahr zu den Einrichtungen will Gregor nicht vor der Sitzung des Aufsichtsrates der GmbH Mitte November verkünden.