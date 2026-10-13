Am Schulzeplatz erinnert nur noch wenig an den Zustand, der die Stadt Hildburghausen vor wenigen Jahren zum Handeln zwang. Die fast 40 Meter lange Stützmauer entlang der Eisfelder Straße war deutlich in die Jahre gekommen und galt als einsturzgefährdet. Gut ein Jahr nach ihrer Fertigstellung haben sie Bürgermeister Patrick Hammerschmidt (Pro HBN), Stadtarchitekt Pierre Klinnert und Dominik Schleußinger, Sachbearbeiter des Baumamts, eingeweiht. Laut Klinnert ist hier ein neuer Verweilort entstanden.