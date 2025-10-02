Zum diesjährigen Welttierschutztag am 4. Oktober fordert der Tierschutzverein Südthüringen gemeinsam mit allen 740 Mitgliedsvereinen des Deutschen Tierschutzbundes die Politik zum Handeln auf. Unter dem Leitmotto „Tierschutz ist Regierungspflicht!“ machen die Tierschützer unter anderem darauf aufmerksam, dass die Tierheime dringend auf finanzielle Hilfen angewiesen sind, wenn der Tierheimbetrieb weiter aufrechterhalten werden soll.