Vertreterinnen und Vertreter des Landratsamtes Hildburghausen und des Tierschutzvereins Südthüringen haben sich am Donnerstag im Tierheim Hildburghausen zu einem informativen Gespräch getroffen. Anlass des Termins sei die Versachlichung der öffentlichen Debatte über die Notwendigkeit einer Finanzierung des Tierheims Hildburghausen gewesen, teilte das Landratsamt am Freitag mit. Ziel des Treffens sei es gewesen, Verständnis für die gegenseitige Situation und die Möglichkeiten der Finanzierung des Tierheims zu beraten – sowie die bereits seit Herbst laufenden Vertragsverhandlungen zu finalisieren.