Hildburghausen: Theresienjahr nimmt Fahrt auf

Die in Seidingstadt geborene Therese, später Königin von Bayern, und ihr Mann, König Ludwig I. Foto: imago//Heinz Gebhardt

Zum Vereinstreffen Ende Februar in der Villa 11 in Hildburghausen wurden die Planungen von Stadt und Theresiengesellschaft vorgestellt und mögliche Anknüpfungspunkte zu Vereinen der Stadt eruiert, informiert der Präsident der Theresiengesellschaft Peter Traut. So wird der FSV 06 Eintracht Hildburghausen e. V. zum Beispiel seinen Theresienlauf durchführen. „Wir haben dieses Jahr 20. Jubiläum und den Lauf vor drei Jahren auf Impuls der Theresiengesellschaft nach der einstigen Prinzessin von Sachsen-Hildburghausen umbenannt“, informierte Markus Harzer vom FSV-Vorstand. Mit dabei beim Vereinstreffen in der Villa 11 waren unter anderem Vertreter der Amateurbühne Hildburghausen und der Trachtentanzgruppe Wallrabs. Die Vereine werden das Thema Therese, das sie bereits seit einem ersten Vereinstreffen im Januar 2023 verinnerlicht haben, bei ihren Eventplanungen berücksichtigen und gegebenenfalls aufgreifen.