Als Zeremonienmeister für den Krönungsball am Samstag, dem 11. Oktober, um 19 Uhr wurde ein hochadeliger Künstler aus München gewonnen. Albrecht von Weech – 2020 mit dem Schwabinger Kunstpreis ausgezeichnet – ist Moderator, Gastredner, Puppenspieler, Stepptänzer, Sänger, Schauspieler, Goldschmied und Autor. Seine Ahnfrau Auguste war Hofdame von Königin Therese. Wir sprachen mit ihm über die Königin, den Adel und die Kunst, das Oktoberfest und den Kampf gegen die Unkultur.