Steffen Harzer ist eben Steffen Harzer – offen, ehrlich und unverblümt. Dafür wird der langjährige Hildburghäuser Bürgermeister (von 1996 bis 2014) und spätere Landtagsabgeordnete der Linke geschätzt, ist aber mit seiner direkten Art auch oft angeeckt. Das stört den großgewachsenen Vollbart- und Brillenträger nicht. „Dass ich eine ehrliche Haut bin, habe ich heute schon mehrfach gehört“, sagt er an seinem 65. Geburtstag am 28. August, zu dem er in seine Galerie HibuArt eingeladen hat. „Dann will ich es ja fast glauben.“ Zu den Gratulanten gehören Umweltminister Tilo Kummer (BSW), Bürgermeister Patrick Hammerschmidt (Pro HBN) und Landolf Scherzer. Der Schriftsteller ist mit dem Jubilar befreundet und liest aus seinem Buch „Der Grenzgänger“, in dem Harzer vorkommt.