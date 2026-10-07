Wer in Hildburghausen von der Christuskirche zum Schlosscenter läuft, kann seit Kurzem in ein Stück Hildburghäuser Stadtgeschichte eintauchen. Entlang des neuen Mauerkronenwegs öffnen sich Blicke auf den Schlosspark und Relikte längst vergangener Zeiten. Mit der Fertigstellung des fünften Bauabschnittes der Stadtmauer hat Hildburghausen laut Bürgermeister Patrick Hammerschmidt (Pro HBN) einen echten „Lückenschluss“ geschafft.