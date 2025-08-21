Die Wiedereinführung des zweiten Beigeordneten, die Gründung eines Jugendbeirates und die Erhöhung von Aufwandsentschädigungen – drei aus einer Reihe von Punkten, wegen derer die Stadt Hildburghausen ihre Hauptsatzung ändern wird vorbehaltlich der Zustimmung des Stadtrates in seiner Sitzung am 28. August. Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung in der vorigen Woche ohne Gegenstimme mit fünf Ja-Stimmen bei zwei Enthaltungen für diese Beschlussvorlage votiert.