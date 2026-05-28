Schon im sechsten Jahr richtet der Kreissportbund Hildburghausen (KSB) in Zusammenarbeit mit der Stadt Hildburghausen die Sportliche Pfingsttour aus. Dazu gestalten die Organisatoren jeweils kleine Streckenabschnitte in Hildburghausen und seinen Ortsteilen, auf denen verschiedene Aufgaben erledigt werden sollen. Darunter sind wieder viele sportliche, aber es geht auch darum, die Natur kennenzulernen und sich aufmerksam in ihr zu bewegen.