Strahlender Sonnenschein, ein voller Marktplatz und prominenter Besuch. Der Seniorentag des Landkreises Hildburghausen lockt am Donnerstag zahlreiche Menschen in die Kreisstadt – sogar Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt ist gekommen. Die Veranstaltung ist weit mehr als ein sommerliches Fest, sie ist eine Plattform für Information und Austausch – und rückt dabei auch das ehrenamtliche Engagement in den Fokus.