„Was soll ich nach dem Schulabschluss machen?“ Diese Frage beschäftigt viele Jugendliche deutschlandweit. Laut der Studie „Azubi-Recruiting-Trends“ aus 2024 wissen jedoch 32 Prozent der jungen Menschen nicht, welchen Weg sie nach der Schule einschlagen sollen. Um ihnen genau hier Orientierung zu geben, öffnete das Staatliche Berufsbildende Schulzentrum (SBSZ) in Hildburghausen nicht nur seine Türen, sondern ließ die Schüler die verschiedenen Möglichkeiten aktiv erleben.