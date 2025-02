Hildburghausen/Schleusingen: Gymnasien öffnen ihre Türen

Am Samstag, 1. März, wird der alljährliche Tag der offenen Tür am Gymnasium Georgianum Hildburghausen in der Geschwister-Scholl-Straße 15 in der Zeit von 9 bis 13 Uhr durchgeführt. Um 9 Uhr wird dieser Tag von Schulleiter Robby Krämer in der Pausenhalle des Gymnasiums offiziell eröffnet.