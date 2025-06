Was macht man am längsten Tag des Jahres, wenn siebzehn Stunden lang die Sonne nicht untergeht? Eine Möglichkeit in Hildburghausen war, der Einladung vom 1. Oldtimer & Ostalgie Club zu folgen und deren Oldtimershow zu betrachten. Den ganzen Tag über hatten sie ihr Gelände geöffnet, und sogar ein paar schattige Plätze waren dort zu finden, wo man die über 30 Grad aushalten konnte. Zumal die Männer um ihren Vorsitzenden Lutz Wäschenfelder auch für kühle Getränke gesorgt hatten.