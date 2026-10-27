Die Wut kocht wieder mal hoch an diesem kalten Mittwochabend in der Corona-Hochburg Hildburghausen. Rund 600 zornige Gegner von Impf- und Schutzregeln haben sich am 2. Februar 2022 auf dem Marktplatz der Kreisstadt versammelt und schimpfen lautstark auf die Obrigkeit und die Corona-Beschränkungen – spontan und unangemeldet. Und zum wiederholten Mal unter Totalverstoß gegen die damals geltenden Versammlungs-, Masken- und Abstandsregeln. Bereits zwei Monate zuvor hat eine ähnliche Demo in Hildburghausen bundesweit für Entsetzten gesorgt, findet dieser trotzige Protest doch in der Region mit der höchsten Infektions- und der niedrigsten Impfquote des Landes statt.