Wie Landrat Sven Gregor (Freie Wähler) in der vergangenen Kreistagssitzung mitteilte, wird ab dem 1. Oktober ein neues Zutrittskonzept für das Landratsamt in Kraft treten. Das Gebäude wird dabei in mehrere Bereiche aufgeteilt. Die Eingangshalle, die Treppenhäuser und Sitzungsräume sind öffentlich begehbar. Die Flure zu den Mitarbeiterbüros werden nun schrittweise verschlossen und können dann nur noch mit einer Zugangskarte von außen geöffnet werden.