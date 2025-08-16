Was eignet sich wohl besser als ein besonderes Dorfjubiläum, um ein neues Unternehmen zu gründen? Das hat sich auch der Langenbacher Marcel Hoppe gesagt. Wenn am morgigen Sonntag im Schleusegrunder Ortsteil Langenbach der 500. Geburtstag des Ortes gefeiert wird, dann wird auch ein neuer Hofladen im Ort eröffnet werden. Mit dieser Eröffnung findet die im Jahr 2021 von Marcel Hoppe gegründete Mosterei die Fortsetzung.