Auf der Brachfläche an der Häselriether Straße in Hildburghausen hat seit einiger Zeit schwere Technik die Arbeit aufgenommen. Bagger verschieben Erdmassen und bereiten den Untergrund für die weiteren Bauarbeiten vor. An dieser Stelle soll noch in diesem Jahr eine neue Filiale des Lebensmitteldiscounters Aldi entstehen. Laut Unternehmenssprecher Dennis Willhardt ist der neue Markt Teil der Modernisierung des gesamten Aldi-Nord-Filialnetztes.