Die Thüringer Botschaft in Berlin, unsere teure Landesvertretung beim Bund, muss neues Briefpapier drucken. Am Samstag wird die Mohrenstraße ihren Namen verlieren – wegen des Mohrs, der überall gefährdet ist. Die Landesvertretung residiert(e) in der Mohrenstraße 64. Buchstäblich in letzter Sekunde hat das Oberverwaltungsgericht am Freitagabend die Entscheidung des Verwaltungsgerichts vom Donnerstagabend über einen von Bürgern gewünschen Aufschub wieder gekippt - die Berliner Justiz ist beschäftigt. Die neuen Straßenschilder hängen schon, der alte Mohr ist durchgestrichen.