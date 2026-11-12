Vorsichtig tastet sich ein kleiner Roboter durch ein Labyrinth aus Schaumstoffplatten. Alle 20 Zentimeter stoppt er, schaut sich um und entscheidet, wohin er weiterfahren kann. Sein Ziel ist ein schwarzes Kreuz am anderen Ende des Labyrinths. Das soll er erreichen, ohne auf seinem Weg in eine der Wände des Labyrinths zu fahren. Schülerinnen und Schüler der neunten Klasse des Gymnasiums Georgianum in Hildburghausen beobachten den Roboter. Fährt eine doch mal gegen eine Wand, beraten sie, wie sie ihn umprogrammieren können, damit das nicht mehr passiert.