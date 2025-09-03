Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholwert zeigte ein Ergebnis von 2,53 Promille. „Eine Blutentnahme und eine Anzeige waren die Folge“, heißt es im Polizeibericht.
Hildburghausen Mit 2,53 Promille am Steuer
Redaktion 03.09.2025 - 17:01 Uhr
Beamte der Hildburghäuser Polizei zogen am Dienstagvormittag einen 61-jährigen Mopedfahrer in Leimrieth, einem Ortsteil der Stadt Hildburghausen, aus dem Verkehr. Wie sich herausstellte, war der Mann nicht ganz nüchtern.
Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholwert zeigte ein Ergebnis von 2,53 Promille. „Eine Blutentnahme und eine Anzeige waren die Folge“, heißt es im Polizeibericht.