Hildburghausen: Michaelismarkt: Buntes Treiben mit Tradition

Der Heilige Michael ist ein Erzengel und kommt in den Traditionen des Judentums, Christentums und Islams vor. Der Erzengel wurde nach der siegreichen Schlacht gegen die plündernden Hunnen (aus Ungarn) auf dem Lechfeld 955 zum Schutzpatron des Ostfrankenreichs und später Deutschlands erklärt. Der Sieg auf dem Lechfeld war eine der größten militärischen Auseinandersetzungen. Otto der Große wurde nach der Schlacht zum Pater patriae, „Vater des Vaterlandes“, ausgerufen, ein Erfolg, der ihm nachfolgend die Kaiserkrone einbrachte. Er ritt unter dem St.-Michaels-Banner in die Schlacht. Traditionell war der Michaelistag ein beliebter Termin für laufende Miet-, Pacht- oder Zinszahlungen und ein traditioneller Termin für die Verdingung von Knechten oder Mägden sowie der Beginn des Wintersemesters und des akademischen Jahres an Universitäten beziehungsweise des Schulhalbjahres an Schulen, als das Schuljahr noch von Ostern bis Ostern ging.