Der Michaelismarkt findet am Sonntag, 29. September, von 11 bis 18 Uhr auf dem Marktplatz Hildburghausen statt. Geschichtlich wird der Markt schon 1331 belegt. Berthold VII von Henneberg hatte den Markt an die Stadt Hildburghausen verliehen. Er fand drei Tage lang statt und sicherte den Händlern für diese Zeit sicheres Geleit. Zudem galt er als der größte Jahrmarkt Hildburghausens im Mittelalter. Der Name geht auf den Michaelistag zurück – den 29. September – an dem der Markt alljährlich durchgeführt wurde.