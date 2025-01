Hildburghausen: Lucia Stürtzel ist neue Chefärztin bei Helios

Zum 1. Januar 2025 hat Dr. Lucia Stürtzel die Position der Chefärztin in der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie in den Helios Fachkliniken Hildburghausen übernommen. Mit Lucia Stürtzel begrüßt die Klinik eine erfahrene und hoch qualifizierte Ärztin, die sich laut Helios sowohl durch ihre fachliche Kompetenz als auch durch ihre empathische Herangehensweise an die psychosomatische Medizin auszeichnet. Aus ihren bisherigen psychiatrischen und psychosomatischen Arbeitsbereichen vor allem in großen Fachkliniken bringe sie umfangreiche Erfahrungen mit nach Hildburghausen, teilt Helios mit. „Besonders profiliert hat sie sich durch die langjährige Beschäftigung mit den Wechselwirkungen zwischen Seele (Psyche) und Körper“, sagt der ärztliche Direktor des Hauses, Dr. Silvius Fehler.