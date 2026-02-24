Wenn in diesen Wochen über die Ladentische der Buchhandlungen im Landkreis Hildburghausen hinweg Bücher gereicht werden, dann ist ein Titel ganz vorne dabei: „Mühlenabschied“ von Inge Grohmann. Kaum ein anderes Werk wird derzeit zum Beispiel in Hildburghausen so häufig nachgefragt wie dieses neueste Buch einer Autorin, die ihre Heimat nicht nur beschreibt, sondern in sich trägt. Grohmann, die vor allem Heldburg im Herzen trägt, erzählt mit leiser Genauigkeit und großer Wärme von Lebenswegen und Abschieden.