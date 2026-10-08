Was wird in der Region gelesen? Ein Blick auf die September-Bestseller der Buchhandlungen in Hildburghausen und Eisfeld zeigt eine große Bandbreite: Spannung und Kriminalromane stehen neben Familiengeschichten, historischen Themen und fantastischen Erzählungen. Gleichzeitig zeigt sich, dass Bücher mit einem direkten Bezug zur eigenen Heimat eine besondere Rolle spielen.In Hildburghausen hat Alexandra Messerschmidt von der Buchhandlung am Markt die Bestseller des Monats zusammengestellt. Ganz oben auf der Liste steht „Dörflicher Alltag im Hildburghäuser Land“. Der Titel nimmt die Leser direkt mit in die Geschichte und das Leben der eigenen Region.