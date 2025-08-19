Hildburghausen: Laster kippt um, Fahrer verletzt

 
Laster kippt um, Fahrer verletzt

Eine geschotterte Nebenstraße ist einem Spezialfahrzeug im Landkreis Hildburghausen zum Verhängnis geworden.

 
Ein umgekippter Lkw (Symbolbild). Foto: IMAGO/Fotostand

Zwei Menschen sind bei einem Unglück mit einem Lastwagen zwischen Streufdorf und Simmershausen (Landkreis Hildburghausen) am Montagnachmittag verletzt worden.

D er 40-jährige Fahrer eines Entsorgungs-Lkws wollte von einer geschotterten Nebenstraße auf die Kreisstraße zwischen Streufdorf und Simmershausen auffahren, wie es im Polizeibericht heißt. „Dabei geriet er zu weit nach links, der Grünstreifen neben der Fahrbahn rutschte ab und der Lkw mit Spezialaufbau kippte um“, erklärte Polizeisprecherin Anne-Kathrin Seifert am Dienstag.

Sowohl der Fahrer, als auch sein 49-jähriger Beifahrer kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.