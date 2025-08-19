Hildburghausen: Laster kippt um, Fahrer verletzt

D er 40-jährige Fahrer eines Entsorgungs-Lkws wollte von einer geschotterten Nebenstraße auf die Kreisstraße zwischen Streufdorf und Simmershausen auffahren, wie es im Polizeibericht heißt. „Dabei geriet er zu weit nach links, der Grünstreifen neben der Fahrbahn rutschte ab und der Lkw mit Spezialaufbau kippte um“, erklärte Polizeisprecherin Anne-Kathrin Seifert am Dienstag.