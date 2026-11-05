﻿ Sven Gregor ist an diesem Donnerstagmorgen tief erschüttert. „Noch immer fällt es mir schwer, das wirklich zu begreifen“, sagte der Hildburghäuser Landrat nach dem völlig unerwarteten Tod von Hubert Aiwanger. Der bayerische Wirtschaftsminister war für Sven Gregor nicht nur als Bundesvorsitzender der Freien Wähler ein wichtiger Partner. „Ich persönlich verliere einen geschätzten Freund und Weggefährten“, sagt der 49-Jährige.