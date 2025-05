Die drohenden Wolken haben zu Himmelfahrt im Landkreis bis zum späten Donnerstagnachmittag ihre Schleusen nicht geöffnet, hier und da zeigte sich sogar die Sonne. Gute Bedingungen also für all diejenigen, die an diesem Feiertag unterwegs waren – ob wandernd mit Rucksack oder Bollerwagen beziehungsweise per Rad, ob alleine, in der Gruppe oder ganz in Familie.