Der Regionalverbund Thüringer Wald steht vor einer großen Veränderung. Denn aus dem eingetragenen Verein soll die Thüringer Wald Tourismus GmbH werden. Die Gründe für den Formwechsel sind nach Angaben von Geschäftsführerin Antonia Sturm vor allem wirtschaftlicher und organisatorischer Natur. Der bisherige Vereinsstatus begrenze die Möglichkeiten des Thüringer Waldes e. V. „Wir sind immer wieder im Verein an die Grenzen gestoßen, Eigenmittel zu generieren, kreativ zu werden und eigene Produkte an den Markt zu bringen“, sagt Antonia Sturm während der vergangenen Sitzung des Kreistags in Hildburghausen.