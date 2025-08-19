Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag einen Garten in der Ludwig-Jahn-Straße in Hildburghausen verwüstet. Die Täter zerstörten unter anderem die Pfosten des Sonnensegels, ein Hochbeet sowie Lichterketten, wie Polizeisprecherin Anne-Kathrin Seifert berichtet. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer (03685)7780 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen melden.
Hildburghausen Kriminelle suchen Gärten im Sommer heim
Redaktion 19.08.2025 - 15:43 Uhr