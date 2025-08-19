Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag einen Garten in der Ludwig-Jahn-Straße in Hildburghausen verwüstet. Die Täter zerstörten unter anderem die Pfosten des Sonnensegels, ein Hochbeet sowie Lichterketten, wie Polizeisprecherin Anne-Kathrin Seifert berichtet. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer (03685)7780 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen melden.