Das Thema ist emotional aufgeladen, seit Wochen im Landkreis heiß diskutiert und hoch umstritten. Der Entwurf des Regionalplans und vor allem die Windvorranggebiete sorgen im Landkreis Hildburghausen für Unmut. In seiner Sitzung am Donnerstag beschließt der Kreistag mit deutlicher Mehrheit – fast einstimmig – den Landrat zu beauftragen, eine gemeinsame Stellungnahme an die Regionale Planungsgemeinschaft zu senden.