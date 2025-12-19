Der Landkreis Hildburghausen hat vor dem neuen Jahr den Haushalt beschlossen. Er war zuvor lange gewälzt und diskutiert worden. Und auch in der nun dritten Kreistagssitzung, die sich mit dem Etat beschäftigte, riss die Kritik nicht ab. Kurz zusammengefasst sind es die Sozialkosten und die Personalkosten, die für Diskussionen sorgen. Weil sie immer weiter steigen und, nach Ansicht einiger Kreisräte, dafür sorgen, dass die Kommune immer weniger gestalten kann. Zudem belaste dies auch die Haushalte der kreisangehörigen Gemeinden, die den ungedeckten Finanzbedarf des Landkreises über die Kreisumlage ausgleichen müssen.